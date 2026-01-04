В России осудили более 42 тысяч женщин за первое полугодие 2025-го

Ранее появилась информация об инциденте с участием российского туриста в Таиланде. Преподаватель из России стал фигурантом уголовного дела после смертельного ДТП, произошедшего во время его отпуска в провинции Канчанабури. Расследование могло привести к серьёзному уголовному преследованию с возможным сроком заключения до 10 лет, однако дело было урегулировано. Стороны пришли к соглашению о выплате компенсации родственникам погибшего в размере 3,3 миллиона рублей.