В России осудили более 42 тысяч женщин за первое полугодие 2025-го

За указанный период в отношении свыше 42 тысяч женщин вступили в силу обвинительные приговоры. При этом показатель практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: за первое полугодие 2024 года были осуждены свыше 40,4 тысячи женщин, передаёт РИА «Новости».
Ранее появилась информация об инциденте с участием российского туриста в Таиланде. Преподаватель из России стал фигурантом уголовного дела после смертельного ДТП, произошедшего во время его отпуска в провинции Канчанабури. Расследование могло привести к серьёзному уголовному преследованию с возможным сроком заключения до 10 лет, однако дело было урегулировано. Стороны пришли к соглашению о выплате компенсации родственникам погибшего в размере 3,3 миллиона рублей.
