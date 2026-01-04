Ричмонд
В России осудили более 42 тысяч женщин за первое полугодие 2025-го

За первые шесть месяцев 2025 года в России были осуждены более 42 тысяч женщин. Такие данные содержатся в материалах Судебного департамента при Верховном суде РФ.

За указанный период в отношении свыше 42 тысяч женщин вступили в силу обвинительные приговоры. При этом показатель практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: за первое полугодие 2024 года были осуждены свыше 40,4 тысячи женщин, передаёт РИА «Новости».

