В МТС рассказали о новой схеме мошенничества с новогодними подарками

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Мошенники от лица сотрудников крупных ритейлеров предлагают россиянам невыкупленные новогодние подарки по низкой цене, которые якобы не забрали предыдущие покупатели, рассказали РИА Новости в сервисе МТС «Защитник».
«Эксперты зафиксировали новую схему мошенничества, которая активизировалась в течение новогодних праздников. Злоумышленники, представляясь сотрудниками крупных розничных сетей, предлагают гражданам выкупить по сниженной стоимости “новогодние подарки”, которые якобы не были забраны предыдущими покупателями», — сообщили аналитики.
Отмечается, что среди предложенных вариантов различная бытовая техника, ноутбуки, смартфоны и другие ценные товары. Цель звонка — под предлогом предварительного бронирования заказа получить код для списания средств с банковской карты жертвы.
По словам специалистов, россиян пытаются обмануть, используя доверие к известным брендам и создавая ощущение выгодной сделки. Для оформления предварительной «брони» аферисты просят продиктовать код из смс, который приходит на телефон жертвы в виде якобы «кода подтверждения заказа».
Данная схема использует как ожидания людей, связанные с потенциальными постновогодними распродажами, так и их доверие к крупным и известным компаниям. Мошенники создают правдоподобный сценарий, оперируя деталями, которые сложно быстро проверить, пояснили в сервисе.