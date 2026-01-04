В МТС рассказали о новой схеме мошенничества с новогодними подарками

Данная схема использует как ожидания людей, связанные с потенциальными постновогодними распродажами, так и их доверие к крупным и известным компаниям. Мошенники создают правдоподобный сценарий, оперируя деталями, которые сложно быстро проверить, пояснили в сервисе.