Минск вошел в список самых дорогих городов мира, уступив Москве и Варшаве. Подробности пишет Myfin.by со ссылкой на аналитический сервис Numbeo.
Сервис представил обновленных список самых дорогих для проживания городов в 2026 году. В нем оказалось 479 городов. В своей оценке специалисты исходили из специального «стоимостного» индекса. Он рассчитывается по ценам Нью-Йорка (показатели американского города считаются за 100%). Анализируются стоимость продуктов питания, арендной платы, ресторанов, покупательной способности населения.
Среди самых дорогих городов для жизни в 2026 году оказалась шесть швейцарских: Цюрих, Женева, Базель, Лозанна, Лугано, Берн. В десятку также попали Нью-Йорк, Рейкьявик, Гонолулу, Гавайи, Сан-Франциско.
Минск занял 411-е место в рейтинге. Это значит, что в белорусской столице низкий уровень стоимости жизни в отличии от большинства европейских и мировых мегаполисов. К примеру, в данном рейтинге Варшава оказалась на 257-м месте, Вильнюс — на 260-м, Москва — на 290-м, Тбилиси — на 367-м.
