«Сабадоса вернулась». Белоруска Соболенко и испанка Бадоса с победы начали турнир пар в Брисбене

В первом раунде парного разряда турнира в австралийском Брисбене белоруска Арина Соболенко и испанка Паула Бадоса обыграли дуэт Людмила Самсонова (Россия) — Чжан Шуай (Китай) со счетом 7:6 (2), 7:6 (3).
За матч пары не сделали ни одного брейка, и судьба встречи решилась на тай-брейках. Соболенко и Бадоса оказались хладнокровней в решающие моменты, и с победы начали новый сезон. В четвертьфинале Бадоса и Соболенко сразятся с испанкой Кристиной Букшей и австралийкой Эллен Перес.
Арина Соболенко пять лет назад была первой ракеткой в парном разряде и выигрывала турниры «Большого шлема», но позже сосредоточилась на личный матчах. В паре она не играла с 2023 года, но в Брисбене решила объединиться с подругой Паулой Бадосой. Порой элитарные теннисисты в начале турнира выступают в паре, чтобы набрать форму и потренировать игру у сетки.
После матча Бадоса в интервью на корте подшутила над подругой: «Как всегда говорит Арина, ей нравится атмосфера». Действительно, Соболенко каждый раз делает подобный комплимент публике, чтобы не происходило на трибунах. И на сей раз Арина после слов Паулы демонстративно повторила, что ей понравилась атмосфера.
Но в Австралии она действительно заряжает по-настоящему — трибуны полны зрителей, которые неравнодушны к происходящему. Тем более, когда выступают такие игроки. «Сабадоса вернулась!», — подытожила итоги матча Паула, объединив две фамилии — Соболеннко и Бадоса — в одну.
Турнир в одиночном разряде Соболенко начнет во вторник 6 января со второго круга.
