«Сабадоса вернулась». Белоруска Соболенко и испанка Бадоса с победы начали турнир пар в Брисбене

Арина Соболенко пять лет назад была первой ракеткой в парном разряде и выигрывала турниры «Большого шлема», но позже сосредоточилась на личный матчах. В паре она не играла с 2023 года, но в Брисбене решила объединиться с подругой Паулой Бадосой. Порой элитарные теннисисты в начале турнира выступают в паре, чтобы набрать форму и потренировать игру у сетки.