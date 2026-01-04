Скончался первый гендиректор СПП Петербурга Виктор Иванов

На 88-м году жизни скончался один из создателей и первый генеральный директор «Союза промышленников и предпринимателей Петербурга» Виктор Иванов. Об этом сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.
С 2016 года он выполнял обязанности советника президента организации.
Виктор Иванов работал слесарем на заводе «Электросила» и прошел практически все ступени профессионального роста. Параллельно окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «Электрические машины и аппараты».
С инициативой создания СПП он выступил в момент, когда экономика страны находилась в кризисном положении. Вскоре организация переросла в крупнейшую ассоциацию, объединяющую руководителей крупных промышленных предприятий города.