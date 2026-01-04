В Хабаровске в январе вырастет стоимость билетов на автобус

С 1 января тариф до 65 рублей установлен на маршруте № 71−1. А с 8 января до 62 рублей вырастет стоимость на маршруте № 89. С 12 января по 65 рублей за поездку нужно будет платить на маршрутах №№ 1 Л, 6, 25, 31, 14−1, 21−1, 24−1 и 56−1.