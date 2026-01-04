Ричмонд
В Башкирии выросла плата за детские сады

Правительство уже утвердило новые ставки.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в 2026 году выросла плата за детские сады. Ставки утвердили в правительстве региона.

Суточная плата в Уфе и в Нефтекамске составляет теперь 192 рубля, в 2025 году было 185 и 164 рубля соответственно. В Уфимском и Белорецком районах — 189 рублей, в Стерлитамаке — 185.

Среди наиболее доступных оказалась Агидель — 142 рубля, а также Кугарчинский, Краснокамский, Бурзянский, Куюргазинский и Мишкинский районы — 145 рублей.

