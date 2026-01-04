Ричмонд
Водителей предупредили о сильном снегопаде на трассе М-4 в Ростовской области

В течение суток 4 января на М-4 в Ростовской области ожидается снегопад.

Источник: Комсомольская правда

В течение дня 4 января, а также вечером и предстоящей ночью на М-4 «Дон» в Ростовской области ожидается сильный снегопад. Об этом предупреждает госкомпания «Автодор».

Водителей просят воздержаться от поездок в непогоду. Если же зимняя стихия застанет в пути, следует быть внимательными и осторожными.

Нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию, нельзя совершать резкие маневры. Если потребуется помощь, можно вызвать аварийных комиссаров по короткому номеру *2323.

Напомним, утром в воскресенье на М-4 «Дон» произошло серьезное ДТП. Место аварии рекомендуют объезжать через 1038 км скоростного участка М-4, а также через Ростов-на-Дону и Новочеркасск.

