Водителей предупредили о сильном снегопаде на трассе М-4 в Ростовской области

В течение дня 4 января, а также вечером и предстоящей ночью на М-4 «Дон» в Ростовской области ожидается сильный снегопад. Об этом предупреждает госкомпания «Автодор».
Водителей просят воздержаться от поездок в непогоду. Если же зимняя стихия застанет в пути, следует быть внимательными и осторожными.
Нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию, нельзя совершать резкие маневры. Если потребуется помощь, можно вызвать аварийных комиссаров по короткому номеру *2323.
Напомним, утром в воскресенье на М-4 «Дон» произошло серьезное ДТП. Место аварии рекомендуют объезжать через 1038 км скоростного участка М-4, а также через Ростов-на-Дону и Новочеркасск.
