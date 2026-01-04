Ричмонд
В России вступил в силу закон о профобразовании для не сдавших ГИА

Не сдавшие ГИА девятиклассники смогут бесплатно получить профессию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В России с 1 января вступил в силу закон о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации, сообщает пресс-служба Госдумы.

«Выпускники 9-х классов, не сдавшие государственную итоговую аттестацию, смогут бесплатно получить рабочую профессию из перечня, который определят региональные власти. Закон вступил в силу с 1 января. Его авторами стали депутаты ГД», — говорится в сообщении.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон был подготовлен и принят в интересах детей.

«Решение будет способствовать вовлечению в процесс обучения ребят, которые по ряду причин не получили аттестат об основном общем образовании. Они будут заняты делом, а не находиться в ожидании следующей попытки получить аттестат», — сказал Володин.

По его словам, нововведение позволит региону восполнить недостаток рабочих кадров с учетом имеющихся у него потребностей. Председатель Госдумы подчеркнул, что от этого зависит развитие экономики.

Ранее, 26 декабря, также заработали нормы, которые упрощают получение рабочей специальности для участников спецоперации. Бойцы после возвращения с фронта смогут бесплатно получить второе среднее профобразование. Как отмечал Володин, необходимо сделать все, чтобы ребята, возвращаясь с СВО, могли себя реализовать в мирной жизни.

