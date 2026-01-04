Мошенники придумали новую схему обмана у банкомата

Главный способ обезопасить себя — это проявлять внимательность. Необходимо всегда проверять, какая операция активна на дисплее, и завершать ее правильно, чтобы не оставить сессию открытой для злоумышленников. В противном случае, риск попасться на новую мошенническую схему и потерять деньги увеличивается, особенно если человек торопится или не обращает внимания на происходящее.