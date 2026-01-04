Мошенники придумали новую схему обмана у банкомата

Преступники тестируют её в людных местах, надеясь на невнимательность граждан, сообщает ИА DEITA.RU.
Новая схема работает следующим образом. Мошенник начинает операцию у банкомата — чаще всего это пополнение счета или осуществление перевода. Однако аферист намеренно не завершает эту операцию, не нажимая кнопку подтверждения или выхода.
Вместо этого злоумышленник просто отходит и оставляет устройство активным. На экране банкомата появляется предложение внести наличные, и зачастую клиент, не заметив, что сессия остаётся незавершённой, подходит к нему и вносит деньги.
Следующий пользователь, увидев на дисплее открытую форму для внесения средств, без проверки реквизитов или состояния операции, делает свой вклад. Человек думает, что это стандартная процедура, и зачастую даже не обращает внимания на то, что предыдущий сеанс еще не завершён, пишет РБК.
В результате деньги попадают в руки мошенников, или, по крайней мере, процедура происходит без их контроля, что создает риск вывода средств или других мошеннических действий. Многие люди не замечают деталей на экране — например, кто является получателем операции, или что сеанс уже запущен.
Современные банкоматы оснащены различными системами защиты, но полностью исключить подобные ситуации сложно. В большинстве случаев технически устройство считает операцию легитимной, если пользователь сам вводит наличные или подтверждает транзакцию.
Главный способ обезопасить себя — это проявлять внимательность. Необходимо всегда проверять, какая операция активна на дисплее, и завершать ее правильно, чтобы не оставить сессию открытой для злоумышленников. В противном случае, риск попасться на новую мошенническую схему и потерять деньги увеличивается, особенно если человек торопится или не обращает внимания на происходящее.