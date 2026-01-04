Спасатели Владивостока проводят рейды по безопасности на льду

Во Владивостоке продолжаются ежедневные профилактические рейды по безопасности н льду. Совместные патрули, в которые входят сотрудники городской администрации, поисково-спасательной службы, полиции и ГИМС МЧС России, регулярно обходят излюбленные места рыбаков и отдыхающих.
Инспекторы проверяют состояние ледового покрова и проводят разъяснительные беседы. Как сообщил заместитель начальника управления общественной безопасности Иван Стороженко, во время одного из последних рейдов в районе улицы Лянчихинской толщина льда превышала 40 сантиметров, что является безопасным для человека.
Однако спасатели акцентируют внимание на том, что лед на акватории неравномерен. Горожан предупреждают об опасности выхода на непрочные участки и о строгом запрете выезда на лед на автомобиле. Это нарушение не только грозит значительным штрафом, но и представляет прямую угрозу для жизни.
В случае возникновения любой нештатной ситуации на льду необходимо немедленно звонить по номерам 101, 112 или в Единую дежурную диспетчерскую службу Владивостока по телефону 8 (423) 2222−333.