Спасатели Владивостока проводят рейды по безопасности на льду

Однако спасатели акцентируют внимание на том, что лед на акватории неравномерен. Горожан предупреждают об опасности выхода на непрочные участки и о строгом запрете выезда на лед на автомобиле. Это нарушение не только грозит значительным штрафом, но и представляет прямую угрозу для жизни.