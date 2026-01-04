Вышла финальная серия «Очень странных дел»

Последние два пункта можно расценивать как своеобразный акт капитуляции. Раз сериал зритель скорее слушает, смотрит в телефоне и почти ничего не запоминает (а как в этом океане перепроизводства и черепашьих скоростей можно что-то запомнить?), искусственное проговаривание всех действий (заранее и в моменте, желательно по несколько раз), а также постоянный рекап пройденного материала — вполне логичный ход. Правда, достаточно быстро аудитории начинает казаться, что с ней общаются, как с трехлеткой, так что она теряет интерес к происходящему — и тянется, правильно, к смартфону. Чтобы там в шортсах и тиктоках увидеть эдиты, склеенные из того же самого сериала, от которого он только что отвлекся. К счастью, обрезать и склеить их не составило большого труда, поскольку все самое важное изначально было расположено по центру кадра.