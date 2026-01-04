Новая волна атак в WhatsApp* угрожает миллионам россиян из-за блокировок

В России выросло число мошеннических атак в мессенджере WhatsApp* (12+). Злоумышленники рассылают пользователям фальшивые уведомления о срочной верификации аккаунта или необходимости установки обновлений, чтобы похитить их данные и деньги, предупредил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
По его словам, преступники очень быстро подстроились под информационный фон и используют слухи об ограничениях работы мессенджера. Они играют на страхе людей потерять доступ к переписке и контактам.
Депутат отметил, что под видом официальных сообщений рассылаются «липовые» предупреждения о блокировке, предложения о «переносе чатов» или установке «новой версии» приложения. Нажатие на такие ссылки ведет к краже аккаунта, доступу ко всей адресной книге жертвы, а часто — и к прямым финансовым потерям.
Любая новость о регуляторных мерах в отношении зарубежных мессенджеров мгновенно используется злоумышленниками как инструмент давления, добавил Немкин в комментарии РИА Новости. При этом, как уточнил он, компания Meta** не несет реальной ответственности за последствия, перекладывая все риски на самих пользователей.
Депутат считает, что эта ситуация наглядно показывает необходимость развития собственных защищенных коммуникационных решений.
*Принадлежит компании Meta**, признанной экстремистской и запрещенной в России.
Ольга Толмачева.