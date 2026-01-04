Ричмонд
Певец Сосо Павлиашвили отреагировал на объявление Года белорусской женщины

Певец Сосо Павлиашвили отреагировал на Год белорусской женщины, объявленный Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Популярный грузинский и российский певец Сосо Павлиашвили отреагировал на Год белорусской женщины, объявленный президентом страны Александром Лукашенко во время новогоднего обращения к белорусам. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Первого информационного телеканала».

Певец был приглашен в качестве специального гостя на проект «Фактор.BY» и прокомментировал Год белорусской женщины.

— Пусть каждый год будет годом белорусской женщины. И вообще счастливой женщины. Я только за! — подчеркнул Павлиашвили.

Артист обратился к мужчинам с советом, чтобы каждый день и каждый год они думали о том, как именно осчастливить хоть одну женщину. Сосо Павлиашвили посоветовал начать со своих матерей.

Ранее Александр Солодуха придумал, как и зачем собрать 50 тысяч человек на Октябрьской площади Минска.

Тем временем белоруска Арина Соболенко рассказала о своей личной жизни: «Важно оставлять некоторые вещи в тайне».

А еще российский пародист Александр Песков рассказал в Минске о жене и дочери: «Отношения у нас сложные».

