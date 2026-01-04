Певец Сосо Павлиашвили отреагировал на объявление Года белорусской женщины

Популярный грузинский и российский певец Сосо Павлиашвили отреагировал на Год белорусской женщины, объявленный президентом страны Александром Лукашенко во время новогоднего обращения к белорусам. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Первого информационного телеканала».
Певец был приглашен в качестве специального гостя на проект «Фактор.BY» и прокомментировал Год белорусской женщины.
— Пусть каждый год будет годом белорусской женщины. И вообще счастливой женщины. Я только за! — подчеркнул Павлиашвили.
Артист обратился к мужчинам с советом, чтобы каждый день и каждый год они думали о том, как именно осчастливить хоть одну женщину. Сосо Павлиашвили посоветовал начать со своих матерей.
