В новый год с новыми ценами: В Молдове выросли акцизы на сигареты

С января 2026 года акцизы на табачную продукцию в Молдове увеличены в среднем на 10%. Минимальная ставка на сигареты составила 1595,53 лея за тысячу штук, на стики — 1453,78 лея. Акциз на жидкости для электронных сигарет вырос на 15% — до 3558,68 лея за литр.