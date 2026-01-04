В новый год с новыми ценами: В Молдове выросли акцизы на сигареты

В Молдове выросли акцизы на табак.
С января 2026 года акцизы на табачную продукцию в Молдове увеличены в среднем на 10%. Минимальная ставка на сигареты составила 1595,53 лея за тысячу штук, на стики — 1453,78 лея. Акциз на жидкости для электронных сигарет вырос на 15% — до 3558,68 лея за литр.
Также повышены сборы на другие виды табака и введена обязательная акцизная марка нового образца для продукции 2026 года.
