Ермак рассказал, сколько заработали города Калининградской области на туристическом налоге

С введением туристического налога города и районы Калининградской области начали получать дополнительные доходы от путешественников. По данным министра по культуре и туризму Андрея Ермака, общая сумма поступлений в 2025 году составила 160,6 млн рублей.
Министр напомнил эмоциональные заявления, звучавшие, когда новый платёж только планировался. «Говорили, мол, “Как же так, туристический налог! Вот негодяи”, — процитировал он недовольных. — Но смотрите сами — Калининград получил 61 миллион рублей. При бюджете города в 18 миллиардов это вроде немного, но для благоустройства, особенно в зонах, где бывает много гостей, это ощутимая сумма».
ТОП-5 муниципалитетов по объему собранного туристического налога (на 1 декабря 2025):
Калининград 61 198 тыс. руб.
Светлогорский городской округ 41 356 тыс. руб.
Зеленоградский муниципальный округ 35 939 тыс. руб.
Гурьевский муниципальный округ 8 930 тыс. руб.
Янтарный городской округ 3 981 тыс. руб.
«Некоторые спрашивают: зачем Калининграду эти 61 миллион? — продолжает Ермак. — А вот табличку на “зубрах”, которую вчера сломали, уже сегодня вернули — быстро, оперативно. Это и есть результат», — подчеркнул министр.
Как это работает:
Туристический налог был введён в 2025 году в 19 из 22 муниципалитетов региона. Ставка в этом году составляла 1%, но с 2026 года она вырастет до 2% по решению местных властей.
Муниципалитеты начинают зарабатывать и, соответственно, заинтересованы в развитии туринфраструктуры. Это стимулирует создание новых отелей, глемпингов и других мест размещения.
Ранее «Клопс» писал, что Калининградская область рассчитывает на рост турпотока в 2026 году на 5−7%. Ключевым ограничением пока остается пропускная способность аэропорта.
Власти Славска для развития туризма в районе планируют обустроить пирс в Заповедном и восстановить кирхи в нескольких посёлках.