Ермак рассказал, сколько заработали города Калининградской области на туристическом налоге

Министр напомнил эмоциональные заявления, звучавшие, когда новый платёж только планировался. «Говорили, мол, “Как же так, туристический налог! Вот негодяи”, — процитировал он недовольных. — Но смотрите сами — Калининград получил 61 миллион рублей. При бюджете города в 18 миллиардов это вроде немного, но для благоустройства, особенно в зонах, где бывает много гостей, это ощутимая сумма».