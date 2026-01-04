Дворец гражданских обрядов сказал, с представителями каких стран регистрировали браки минчане в 2025

Минчане регистрировали браки с гражданами России, Турции, Китая и Бенина в 2025 году. Об этом БелТА сообщила начальник столичного Дворца гражданских обрядов Наталья Калинина.
По словам Калининой, во Дворце гражданских обрядов в 2025 году состоялось 920 бракосочетаний. Средний возраст невесты составил 30 лет, а жениха — 32 года. Она заметила, что в последнее время список стран, с которыми вступают в брак минчане, стал шире:
— Это и граждане России, которая встречается чаще всего, Казахстана, Украины, Китая, Швейцарии, Чили, Эстонии, Турции (представителей этой страны также немало), Германии, Марокко, Нидерландов, Испании, Ирландии, Ирана, Бенина.
