Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дворец гражданских обрядов сказал, с представителями каких стран регистрировали браки минчане в 2025

Минчане регистрировали браки с гражданами России, Турции, Китая и Бенина в 2025.

Источник: Комсомольская правда

Минчане регистрировали браки с гражданами России, Турции, Китая и Бенина в 2025 году. Об этом БелТА сообщила начальник столичного Дворца гражданских обрядов Наталья Калинина.

По словам Калининой, во Дворце гражданских обрядов в 2025 году состоялось 920 бракосочетаний. Средний возраст невесты составил 30 лет, а жениха — 32 года. Она заметила, что в последнее время список стран, с которыми вступают в брак минчане, стал шире:

— Это и граждане России, которая встречается чаще всего, Казахстана, Украины, Китая, Швейцарии, Чили, Эстонии, Турции (представителей этой страны также немало), Германии, Марокко, Нидерландов, Испании, Ирландии, Ирана, Бенина.

Тем временем Минск вошел в список самых дорогих городов мира, уступив Москве и Варшаве.

Ранее глава Минтруда сказала про рост пенсий на 14,5% в Беларуси.

А еще белоруска Арина Соболенко рассказала о своей личной жизни: «Важно оставлять некоторые вещи в тайне».