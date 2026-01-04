Ричмонд
Омский «Авангард» сыграет с «Сибирью» в выездном матче

Встреча команд 4 января после каникул «ястребов».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 4 января, против новосибирской «Сибири» сыграет на выезде «Авангард». Это будет принципиальное дерби после завершения мини-каникул омичей.

Напомним, ранее команды уже провели друг против друга 142 матча. «Ястребы» одержали 87 побед, их противники — 48. Суммарный счет встреч составляет 470:384 в пользу местного ХК.

Предыдущая игра команд в рамках текущего чемпионата состоялась 16 декабря в Новосибирске. Она завершилась победой «Сибири» со счетом 4:2.

Ранее «КП Омск» рассказала, что в семье игрока «Авангарда» Семена Чистякова родился сын.