Омский врач рассказал, как пережить морозы без вреда для здоровья

В региональном минздраве поделились советами врача-хирурга омской ЦРБ Евгения Захарова, которые помогут пережить морозы без вреда для здоровья. Главное правило: перед выходом из дома оцените, сколько времени вы проведете на улице, и выберете подходящие вещи. И всё-таки чем больше слоев одежды на вас будет, тем лучше сохранится тепло тела.