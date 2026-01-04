Ричмонд
Омский врач рассказал, как пережить морозы без вреда для здоровья

Омский врач Евгений Захаров также объяснил, как действовать при первых признаках переохлаждения.

Источник: Om1 Омск

В региональном минздраве поделились советами врача-хирурга омской ЦРБ Евгения Захарова, которые помогут пережить морозы без вреда для здоровья. Главное правило: перед выходом из дома оцените, сколько времени вы проведете на улице, и выберете подходящие вещи. И всё-таки чем больше слоев одежды на вас будет, тем лучше сохранится тепло тела.

«Даже если ребенок активен и говорит, что “жарко”, — это не значит, что он не замерзнет. Обязательно наденьте ему плотную шапку, закрывающую уши, горло должно быть закрыто шарфом. Шея — зона риска: через нее быстро уходит тепло, и ребенок может простудиться или даже получить переохлаждение», — рассказал доктор.

Морозы опасны не только для детей, но и пожилых людей. Особенно это касается тех, кто страдает проблемами кровообращения. Врач также подчеркнул, что обморожение обычно начинается незаметно. Сначала — легкое онемение и побледнение кожи, потом — полная потеря чувствительности. Без правильной помощи последствия могут быть необратимыми.

«Немедленно зайдите в теплое помещение или спрячьте руки под одежду, прижмите к телу. И ни в коем случае не растирайте обмороженные участки снегом или шерстяной тканью! Это повреждает кожу и усугубляет повреждение. На улице лучше просто прикрыть пострадавшее место и как можно быстрее добраться до тепла», — посоветовал Захаров.

Врач отдельно отметил, что алкоголь ускоряет потерю тепла и блокирует сигналы тревоги. Миф о том, что спиртное согревает, уносит жизни каждую зиму.