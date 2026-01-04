Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцы смогут наблюдать уникальное астрономическое явление в Рождество

Ожидается одновременное соединение на небе двух ближайших к Земле планет, Венеры и Марса, с Солнцем.

Сейчас в Ричмонде: -3° 0 м/с 86% 759 мм рт. ст. +2°
Источник: ИД «Волгоградская правда» / архив

Волгоградцы смогут увидеть уникальное астрономическое явление в январе 2026 года, когда на небе одновременно соединятся Венера и Марс с Солнцем.

С 6 по 9 января угловое расстояние между планетами и Солнцем составит менее одного градуса, что позволит наблюдать их практически в одной точке. Подобные соединения происходят крайне редко: за последние 500 лет это случалось всего трижды, и в текущем тысячелетии подобное можно будет увидеть всего 4 раза. Вероятность того, что это событие совпадет с конкретным календарным днем, составляет один раз на 20 тысячелетий, что придает ему особую значимость.

В преддверии нового года расстояние между планетами и Солнцем сократится до 2−3 градусов, а затем до 1.0−1.2 градуса во время максимального сближения. Следующее подобное явление ожидается только в июне 2235 года.