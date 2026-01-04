Волгоградцы смогут наблюдать уникальное астрономическое явление в Рождество

С 6 по 9 января угловое расстояние между планетами и Солнцем составит менее одного градуса, что позволит наблюдать их практически в одной точке. Подобные соединения происходят крайне редко: за последние 500 лет это случалось всего трижды, и в текущем тысячелетии подобное можно будет увидеть всего 4 раза. Вероятность того, что это событие совпадет с конкретным календарным днем, составляет один раз на 20 тысячелетий, что придает ему особую значимость.