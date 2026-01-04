Комитет госконтроля сказал, в чем белорусы хотят участвовать своими деньгами

Комитет государственного контроля сказал, в чем белорусы хотят участвовать своими деньгами. Подробности БелТА озвучил заместитель начальника главного управления контроля строительства, жилищно-коммунального хозяйства и по городу Минску — начальник управления контроля жилищно-коммунального хозяйства Комитета государственного контроля Владимир Бондарь.
Он обратил внимание на гражданские инициативы. По словам Владимира Бондаря, законодательно они урегулированы, однако процедурность затягивается на годы. В частности, это касается вопроса с финансами.
— Исходя из обращений, поступающих к нам, из проводимых прямых телефонных линий, горячих линий, сбора информации в чат-боте телеграм-канала комитета, мы видели: люди готовы поучаствовать рублем, но длинные замороченные процедуры не дают возможности максимально вовлечь их ресурсы, в том числе финансовые, — заметил Бондарь.
В связи с этим Комитет госконтроля предложил упростить процессы или же выработать иные механизмы финансового соучастия граждан. В качестве примера он привел дополнительную жилищно-коммунальную услугу, которая связана с благоустройством, озеленением придомовых территорий и последующим содержанием созданных объектов.
