Комитет госконтроля сказал, в чем белорусы хотят участвовать своими деньгами

— Исходя из обращений, поступающих к нам, из проводимых прямых телефонных линий, горячих линий, сбора информации в чат-боте телеграм-канала комитета, мы видели: люди готовы поучаствовать рублем, но длинные замороченные процедуры не дают возможности максимально вовлечь их ресурсы, в том числе финансовые, — заметил Бондарь.