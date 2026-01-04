Ричмонд
Новосибирский зоопарк обновил тарифы на входные билеты с начала 2026 года

Администрация зоопарка объясняет повышение цен ростом расходов на корма, коммунальные услуги и обеспечение комфортных условий для животных.

Источник: Новосибирский зоопарк

С 1 января 2026 года Новосибирский зоопарк изменил стоимость входных билетов. Теперь взрослый билет стоит 700 рублей, вместо прежних 500. Для детей до 7 лет вход остаётся бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для льготных категорий граждан введена новая цена билета — 350 рублей. Также зоопарк представил новые месячные абонементы, взрослый — 3 000 рублей, льготный — 1 750 рублей, что будет удобно для постоянных посетителей.

Администрация зоопарка объясняет повышение цен ростом расходов на корма, коммунальные услуги и обеспечение комфортных условий для животных. Все полученные средства будут направлены на развитие территории и улучшение качества обслуживания для посетителей.