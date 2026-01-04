Новосибирский зоопарк обновил тарифы на входные билеты с начала 2026 года

С 1 января 2026 года Новосибирский зоопарк изменил стоимость входных билетов. Теперь взрослый билет стоит 700 рублей, вместо прежних 500. Для детей до 7 лет вход остаётся бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.