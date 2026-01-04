Полицейские вернули жителю Красноярска похищенный обманом электроскутер

Сотрудники уголовного розыска быстро задержали подозреваемого. Выяснилось, что ранее он был судим. Он признался, что с самого начала не планировал возвращать скутер. Воспользовавшись им, мужчина сдал технику в ломбард. Купить его не успели. Полицейские изъяли транспорт и вернули его владельцу. Тот поблагодарил сотрудников МВД и поделился с ними, что утрата техники была для него существенным ущербом.