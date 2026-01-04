Полицейские вернули жителю Красноярска похищенный обманом электроскутер

Красноярские полицейские изъяли из ломбарда и вернули владельцу похищенный электроскутер. Об этом случае рассказали в МВД по Красноярскому краю 4 января.
В начале ноября 2025 года в полицию обратился 49-летний житель города, инвалид второй группы. Он рассказал, что 35-летний знакомый, который несколько суток у него жил, попросил электротранспорт, чтобы перевезти свои вещи. После этого приятель пропал.
Сотрудники уголовного розыска быстро задержали подозреваемого. Выяснилось, что ранее он был судим. Он признался, что с самого начала не планировал возвращать скутер. Воспользовавшись им, мужчина сдал технику в ломбард. Купить его не успели. Полицейские изъяли транспорт и вернули его владельцу. Тот поблагодарил сотрудников МВД и поделился с ними, что утрата техники была для него существенным ущербом.
Было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование уже завершено. Обвиняемый дожидается суда под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.