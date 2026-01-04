Ричмонд
Воронежцам напомнили об опасности падения снега и наледи с крыш

Из-за погодных условий в Воронеже появился риск падения снега и наледи с крыш домов. Об этом горожан предупредили в службе спасения.

Источник: АиФ Воронеж

Чтобы не получить травмы, необходимо соблюдать несколько простых правил:

  • не заходить на участки, где имеются ограждения или знаки, предупреждающие о возможном сходе снега, наледи с крыши;
  • выбирать маршрут в стороне от зданий;
  • при обнаружении свисающего с крыши здания снега, необходимо ускоренным шагом покинуть опасное место;
  • услышав шум сверху при движении вдоль здания, надо немедленно прижаться к стене — козырёк крыши послужит укрытием. При этом нельзя терять время, останавливаться и пытаться рассмотреть, что происходит наверху.