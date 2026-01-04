Сегодня в Башкирии ограничена продажа алкоголя

Так, нельзя приобрести алкоголь в магазинах 4, 5, 6 января с 8:00 до 10:00 часов и с 17:00 до 23:00 часов по местному времени.
«Ограничения касаются только розничной торговли в магазинах. В барах и ресторанах алкогольные напитки доступны для заказа без изменений», — подчеркнули в минторге Башкирии.
Напомним, запреты на продажу алкоголя вводятся в регионе ежегодно на День знаний, День молодёжи, последний звонок в школах, а также в дни сабантуев. За нарушение правила установлен штраф. Для должностных лиц он составляет от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции.