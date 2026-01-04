Минздрав Казахстана опроверг информацию о «вредных» вакцинах для детей

АСТАНА, 4 янв — Sputnik. Министерство здравоохранения Казахстана прокомментировало информацию, распространившуюся в интернете о закупе дешевых вакцин, вызывающих заболевания у детей.
«Речь идет об интервью Кулзады Абдрахмановны Абеновой, представленной профессором Университета Нархоз, на подкасте “Әңгіме бар” с журналисткой Айнур Асанберды. Стоит отметить, что все вакцины, применяемые в Республике Казахстан в рамках Национального календаря профилактических прививок, проходят многоэтапную международную и национальную экспертизу, имеют регистрацию и допуск к применению в соответствии с требованиями ВОЗ и национального законодательства», — заявили в ведомстве.
Закуп вакцин ведется исключительно по показателям качества, безопасности и эффективности, а не по принципу «дешевизны», подчеркнули в Минздраве.
В процессе закупа учитываются:
наличие преквалификации ВОЗ либо регистрации в странах с жестким регуляторным контролем;
результаты клинических исследований;
соответствие международным стандартам надлежащей производственной практики (GMP);
данные пострегистрационного мониторинга безопасности.
«Утверждения о том, что вакцины “вызывают болезни у детей”, не имеют под собой научных доказательств и противоречат данным многолетних международных наблюдений. Напротив, именно вакцинация позволила значительно снизить заболеваемость и смертность от опасных инфекционных заболеваний, предотвратив тысячи тяжелых осложнений и летальных исходов», — отметили в министерстве.
Также Минздрав сообщил, что благодаря вакцинации заболеваемость корью среди детей снижена более чем на 90%, краснухой и паротитом — на 95%. Случаи полиомиелита не регистрируются с 1996 года, дифтерии — с 2009 года, что подтверждает эффективность национальной программы иммунизации, подчеркнули в Минздраве.
«Министерство подчеркивает, что распространение подобных заявлений со стороны лиц, не обладающих профильной медицинской квалификацией, вводит в заблуждение родителей, подрывает доверие к системе здравоохранения и может представлять реальную угрозу здоровью детей», — говорится в заявлении.
Еще ведомство напомнило о том, что в стране действует система фармаконадзора и мониторинга побочных реакций, в рамках которой каждый случай нежелательных явлений тщательно анализируется специалистами. А за распространение заведомо ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.