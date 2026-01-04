Минздрав Казахстана опроверг информацию о «вредных» вакцинах для детей

«Речь идет об интервью Кулзады Абдрахмановны Абеновой, представленной профессором Университета Нархоз, на подкасте “Әңгіме бар” с журналисткой Айнур Асанберды. Стоит отметить, что все вакцины, применяемые в Республике Казахстан в рамках Национального календаря профилактических прививок, проходят многоэтапную международную и национальную экспертизу, имеют регистрацию и допуск к применению в соответствии с требованиями ВОЗ и национального законодательства», — заявили в ведомстве.