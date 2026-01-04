Омский отряд «ЛизаАлерт» запустил необычный поиск дисковых телефонов

Сегодня, 4 января, омское отделение отряда «ЛизаАлерт» опубликовали нестандартное объявление. Добровольцы ищут стационарные дисковые телефоны времен СССР.
«У нас сегодня поиск, и он необычный. Мы хотим отыскать 10 дисковых аппаратов. Они нам нужны для постоянной инсталляции», — сообщили волонтеры в своем телеграм-канале.
Чтобы реализовать задуманный проект, представители отряда призвали откликнуться всех, кто готов отдать раритетные «гаджеты».
