Председатель Совета старейшин ОТГ: Узбекистан обладает огромным потенциалом

«Лично я с 2017 года часто бываю в Узбекистане. Каждый мой визит дает возможность воочию наблюдать происходящие в стране изменения. Ежегодный объем иностранных инвестиций увеличился до десятков миллиардов, что означает создание большего числа рабочих мест, приток современных технологий в экономику и, как следствие, устойчивый экономический рост и повышение благосостояния населения. Потенциал Узбекистана чрезвычайно высок. Я уверен, что и в последующие годы, благодаря последовательному продолжению реформ, страна будет и дальше успешно реализовывать эти возможности», — подчеркнул он.