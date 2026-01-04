В Самарской области частично отменили межобластные и междугородные рейсы

Из-за метели, накрывшей Самарскую область утром 4 января, в регионе отменены межобластные и междугородные рейсы. Правда, только частично: ограничения коснулись 48 сообщений. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
4 января с центрального автовокзала Самары не будут ходить автобусы до Ульяновска, Казани, Набережных Челнов, Саратова, Макеевки, Альметьевска, Оренбурга, Нурлата, Балаково, Перми, Иошкар-Олы, Ижевска.
Временно отменяются автобусные рейсы до Алексеевки, Челно-Вершин, села Шигоны, Большой Черниговки, Нефтегорска, Исаклов, Хворостянки, Большой Глушицы, Шариповки, Усолья.
Пассажиры, уже купившие билеты, могут вернуть средства либо поменять билет на другой рейс по тому же маршруту в течение 90 дней без дополнительных сборов. Для этого нужно обратиться в кассу автовокзала или к перевозчику.
Работу маршрутов восстановят после окончания метели и снятия временных ограничений на трассах.