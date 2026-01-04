В Казахстане активизировали борьбу с телефонным мошенничеством

Регистрация SIM-карт тоже меняется. Личные и семейные номера ограничили десятью картами на человека. Для большего числа карт нужна причина и список устройств. Кроме того, теперь при оформлении SIM-карты обязательно подтверждать личность через биометрию. Для компаний это правило действует на всех сотрудников, которым выдают служебные номера.