В Казахстане активизировали борьбу с телефонным мошенничеством

В Казахстане усиливают борьбу с мобильным и интернет-мошенничеством. Операторы сотовой связи начали тесно работать с антифрод-центром Национального банка. Любой номер, который замечают в подозрительных звонках или SMS, проверяют. Если находят признаки мошенничества, номер блокируют, а связь приостанавливают.
Регистрация SIM-карт тоже меняется. Личные и семейные номера ограничили десятью картами на человека. Для большего числа карт нужна причина и список устройств. Кроме того, теперь при оформлении SIM-карты обязательно подтверждать личность через биометрию. Для компаний это правило действует на всех сотрудников, которым выдают служебные номера.
Такой подход предотвращает анонимное использование и незаконную продажу SIM-карт. Независимо от того, где покупают номер, услуги связи начинают работать только после проверки личности.
