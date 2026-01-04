Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане активизировали борьбу с телефонным мошенничеством

Теперь за подозрительными номерами следят не только банки, но и операторы связи — абоненты рискуют потерять номер за мошеннические действия, пишет El.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.

Источник: EL.kz

В Казахстане усиливают борьбу с мобильным и интернет-мошенничеством. Операторы сотовой связи начали тесно работать с антифрод-центром Национального банка. Любой номер, который замечают в подозрительных звонках или SMS, проверяют. Если находят признаки мошенничества, номер блокируют, а связь приостанавливают.

Регистрация SIM-карт тоже меняется. Личные и семейные номера ограничили десятью картами на человека. Для большего числа карт нужна причина и список устройств. Кроме того, теперь при оформлении SIM-карты обязательно подтверждать личность через биометрию. Для компаний это правило действует на всех сотрудников, которым выдают служебные номера.

Такой подход предотвращает анонимное использование и незаконную продажу SIM-карт. Независимо от того, где покупают номер, услуги связи начинают работать только после проверки личности.

El.kz также писал о том, что мошенники выманили сотни миллионов через криптобанкоматы.