В Иркутской области в 2025 году отремонтировали шесть мостов

Все объекты уже введены в эксплуатацию. К ним относятся мосты через реку Лену в Усть-Кутском районе (394 метра), через Тутуру в Жигаловском районе (126,7 метра), через Джидыкан в Чунском районе (30 метров), через Бирюсу в Тайшетском районе (276 метров), а также через реки Хингуйка и Баторша в Нижнеудинском районе (39,7 и 54,6 метра соответственно). В 2026 году планируется завершить ремонт и реконструкцию ещё пяти мостов в области.