В Иркутской области в 2025 году отремонтировали шесть мостов

В 2025 году в Иркутской области завершили ремонт шести мостов. На эти работы было направлено более 930 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
— Реализация этих объектов — важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры области. Отремонтированные мосты не только улучшают связность территорий и транспортную логистику, но и напрямую влияют на безопасность и качество жизни людей, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Все объекты уже введены в эксплуатацию. К ним относятся мосты через реку Лену в Усть-Кутском районе (394 метра), через Тутуру в Жигаловском районе (126,7 метра), через Джидыкан в Чунском районе (30 метров), через Бирюсу в Тайшетском районе (276 метров), а также через реки Хингуйка и Баторша в Нижнеудинском районе (39,7 и 54,6 метра соответственно). В 2026 году планируется завершить ремонт и реконструкцию ещё пяти мостов в области.