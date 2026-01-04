Водителей предупредили об ограничении движения в Западном Казахстане

«04 января 2026 года в 15:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги “Атырау—Уральск” км. 371−492 (уч. п. Чапаево — г. Уральск)» КазАвтоЖол.
Ориентировочное время открытия дороги — 04 января 2026 года в 20:00.
«04 января 2026 года в 15:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги “Актобе — Уральск — гр. РФ” км. 273−393 (уч. п. Барбастау — п. Жымпиты)» КазАвтоЖол.
Ориентировочное время открытия дороги — 04 января 2026 года в 20:00.
Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.