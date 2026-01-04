Водителей предупредили об ограничении движения в Западном Казахстане

«04 января 2026 года в 15:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги “Атырау—Уральск” км. 371−492 (уч. п. Чапаево — г. Уральск)» КазАвтоЖол.