В северной столице Молдовы двое суток отсутствовало водоснабжение

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Во втором по величине городе Молдовы, Бельцах, жители 48 часов испытывали нехватку питьевой воды из-за крупной аварии на магистральном водопроводе.
Муниципальная Комиссия по чрезвычайным ситуациям объявила об исключительной ситуации техногенного характера в сфере водоснабжения на период с 3 по 5 января 2026 года и приняла срочные меры по урегулированию ситуации.
Для обеспечения потребности в питьевой воде власти организовали ее доставку автоцистернами в несколько районов Бельц. При этом из резервного фонда мэрии были выделены средства на устранение последствий ущерба. Бригады компаний бельцкого водоканала вели ремонтные работы для устранения неисправности на водопроводе Сорока-Бельцы.
К полудню 4 января технический директор муниципального водоканала Виталие Унгуряну сообщил, что ремонтные работы по устранению аварии завершены, подача воды в резервуар восстановлена.
Бельцкая администрация призвала граждан рационально использовать имеющиеся водные ресурсы и сообщила, что подача воды станет стабильной только после полного заполнения всей водопроводной сети.