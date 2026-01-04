В северной столице Молдовы двое суток отсутствовало водоснабжение

Для обеспечения потребности в питьевой воде власти организовали ее доставку автоцистернами в несколько районов Бельц. При этом из резервного фонда мэрии были выделены средства на устранение последствий ущерба. Бригады компаний бельцкого водоканала вели ремонтные работы для устранения неисправности на водопроводе Сорока-Бельцы.