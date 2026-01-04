Совмин запретил в Беларуси продавать пиво в пластиковых бутылках большого объема

Запрет на продажу пива и слабоалкогольных напитков в пластиковых бутылках, объемом более 1,5 литров намеревались ввести с 1 января 2025 года (подробнее мы писали здесь). Но указанный срок решили перенести на год. Запрет начал действовать с 1 января 2026 года.