Совмин запретил в Беларуси продавать пиво в пластиковых бутылках большого объема

Продажа пива в пластиковой бутылке большого объема запрещена в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Совмин запретил в Беларуси продавать пиво в пластиковых бутылках большого объема. Это следует из постановления белорусского правительства № 924 от 6 декабря 2024 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Запрет на продажу пива и слабоалкогольных напитков в пластиковых бутылках, объемом более 1,5 литров намеревались ввести с 1 января 2025 года (подробнее мы писали здесь). Но указанный срок решили перенести на год. Запрет начал действовать с 1 января 2026 года.

Согласно постановлению, юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые не реализовали пиво или слабоалкогольные напитки крепостью до 7% в пластике большого объема, могут продавать данную продукцию до истечения ее срока годности.