Рождественский Сочельник. Что можно и что нельзя делать 6 января 2026

Во вторник, 6 января 2026 года, у православных христиан завершается 40-дневный Рождественский пост. Он начался 28 ноября 2025 года, а последний его день приходится на Рождественский сочельник. Подробнее о том, какие традиции стоит соблюдать в этот день — в материале сайта perm.aif.ru.
Какой праздник отмечают 6 января?
В этот день православные христиане отмечают Рождественский сочельник (ещё праздник называют Навечерие Рождества Христова). Это последний и самый строгий день Рождественского поста, предваряющий торжество Рождества Христова, празднование которого состоится 7 января.
По народной традиции, с сочельника начинались Святки — двенадцатидневный период веселья до Крещения, которое приходится на 19 января. Верующие стараются строгим постом подготовить себя к празднику: не едят до появления первой звезды на небе, символизирующей Вифлеемскую звезду.
Что такое Рождественский сочельник?
В церковном уставе 6 января называют Навечерием Рождества Христова, то есть вечером накануне праздника. Бытовое название «сочельник» происходит от слова «сочиво» — особого постного блюда (кутьи) из варёной пшеницы с мёдом. На стол в этот день действительно подают сочиво (или обильную кутью), а также узвар (напиток) из сухофруктов.
Если соблюдать их, то пищу можно принять лишь раз — после окончания богослужения (обычно это литургия утром 6 января), когда на середину храма выносится зажжённая свеча, символизирующая Вифлеемскую звезду.
Как готовить сочиво?
Сочиво — традиционное постное блюдо из варёных зёрен пшеницы с мёдом, маком и орехами. Для его приготовления пшеничные зерна сначала отваривают до рассыпчатости, мак растирают в кашицу и смешивают с мёдом, затем эту сладкую смесь соединяют с остуженной кашей. В финале в сочиво добавляют толчёные грецкие орехи или изюм.
Получается питательное угощение, которым традиционно потчуют семью в сочельник: именно сочетание «сочного» макового молочка с крупой и мёдом дало название блюду — «сочиво».
Что можно делать 6 января 2026 года?
По православной традиции накануне Рождества нужно привести дом в порядок и завершить все приготовления к празднику.
Во многих семьях после службы собираются за праздничным ужином: стол застилают белой скатертью, по традиции под неё кладут немного сена (символ яслей Христа). На стол подают постные блюда, особенно сочиво и узвар. Всего должно быть двенадцать блюд (что символизирует двенадцать апостолов). Рекомендуется попробовать всё, что стоит на столе, и угостить родственников, соседей и нуждающихся.
Наконец, можно украсить дом и нарядить ёлку, если не сделали этого в Новый год: с сочельника начинаются Святки — время весёлых обрядов.
Что нельзя делать 6 января 2026 года?
Сохраняйте торжественный характер сочельника — многие старинные запреты связаны с уважением к празднику. Нельзя приступать к еде раньше окончания службы или до появления первой звезды на небе, ведь это день самого строгого поста.
Нельзя надевать чёрную или траурную одежду за столом. По народному поверью это приносит невезение, а Рождество надо встречать в светлых и радостных нарядах.
Лучше посвятить этот день отдыху и молитве, чем тяжёлому физическому труду или рукоделию. Не стоит стирать и выносить мусор: по поверьям это может смыть благополучие из дома. Нельзя отказывать пришедшим колядующим. Считалось, что удача надолго покинет тот дом, в который не впустили колядников или не угостили их как следует.
Приметы и традиции на Рождественский сочельник.
Народные поверья на сочельник во многом связаны с природой и хозяйством. Из погодных примет говорили: ясный, безветренный день 6 января предвещает богатый урожай летом, а метель означает, что предстоящий год «будет сладким» (обильный мёд). Если в сочельник случится оттепель, то, по народным поверьям, огурцы и просо в этом году не уродятся. Яркие звёзды на небе обещали тёплое лето, а тусклое небо — холодную непогоду.
Под скатерть подкладывают сено — по поверью, «запах вертепа» принесёт в дом благословение. После ужина в старину не выбрасывали остатки еды: их оставляли на ночь для поминания усопших родственников, а пустые стулья по краям стола ставили для душ умерших близких.
В рождественский сочельник начинаются колядки: люди ходят по домам с песнями о Рождестве и желают соседям добра.
В сочельник старались накормить скот досыта, чтобы он «не обиделся на людей». По поверью, счастливые и сытые животные во время Рождества приносят удачу хозяевам.
Сочельник открывает Святки — обряды «на счастье» считались частью праздничных традиций последующих дней.