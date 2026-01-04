Рождественский Сочельник. Что можно и что нельзя делать 6 января 2026

Во многих семьях после службы собираются за праздничным ужином: стол застилают белой скатертью, по традиции под неё кладут немного сена (символ яслей Христа). На стол подают постные блюда, особенно сочиво и узвар. Всего должно быть двенадцать блюд (что символизирует двенадцать апостолов). Рекомендуется попробовать всё, что стоит на столе, и угостить родственников, соседей и нуждающихся.