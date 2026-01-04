Пермяки жалуются на пробку в центре города из-за неработающих светофоров

В центре Перми образовался автомобильный затор из-за неработающих светофоров 4 января, сообщает «ЧП-Пермь» (с чёрной эмблемой).
Очевидец опубликовал видео в местном телеграм-канале, на кадрах которого видно, как несколько автомобилей стоят в пробке. По словам автора, причиной задержки могли стать неработающие светофоров.
«Перекрёсток улиц Попова и Петропавловской. Пробка в сторону города, практически от Коммунального моста. Светофор не работает уже второй день», — рассказал автор видео за кадром.
На участке в сторону Кировского района пробок не наблюдается, а общая оценка ситуации на дорогах города — 4 балла. Движение на перекрёстке улиц Попова и Петропавловской обозначено красным цветом. Кроме того, пользователи отметили на этом участке ДТП в среднем ряду.