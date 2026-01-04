Ричмонд
Новая поликлиника откроется в новом районе на Васильевском острове в 2026 году

Филиал откроют на улице Челюскина.

Источник: Комсомольская правда

В одном из новых районов Васильевского острова появится новая поликлиника. Губернатор Александр Беглов утвердил решение о создании филиала Городской поликлиники № 4 в одном из новых районов Васильевского острова. По словам губернатора, решение направлено на улучшение качества жизни горожан и обеспечение жителей необходимой социальной инфраструктурой. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

— Для размещения филиала поликлиники будут приобретены нежилые помещения на улице Челюскина, дом 10, строение 1. Общая площадь помещений составит 522 квадратных метра, — рассказали в пресс-службе.

Выделение средств на покупку помещений стало возможным благодаря поддержке правительства Петербурга, чтобы обеспечить своевременное и эффективное создание филиала поликлиники, что особенно важно для жителей нового микрорайона на намывных территориях Васильевского острова.

Планируется, что работы по организации филиала будут проведены в соответствии с установленными сроками, что позволит максимально быстро начать его работу и обеспечить жителей необходимыми медицинскими услугами.

