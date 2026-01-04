Новая поликлиника откроется в новом районе на Васильевском острове в 2026 году

В одном из новых районов Васильевского острова появится новая поликлиника. Губернатор Александр Беглов утвердил решение о создании филиала Городской поликлиники № 4 в одном из новых районов Васильевского острова. По словам губернатора, решение направлено на улучшение качества жизни горожан и обеспечение жителей необходимой социальной инфраструктурой. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.