Улицы в разных районах Ростова временно остались без холодной воды из-за порывов

4 января в разных районах Ростова-на-Дону оказалась частично приостановлена подача холодной воды. Это произошло после порывов, сообщили в телеграм-канале АО «Ростовводоканал».
Вода не будет поступать, ориентировочно, до 17 часов вечера.
Отключения затронули район площади 2-й Пятилетки, а также Александровку, в границах: улицы Детской — улицы Солидарности — переулка Расковой — переулка Конного — улицы Красной Звезды — улицы Ударников — переулка Молочного.
Также под коммунальные ограничения попали дома в границах улиц Катаева и Народного Ополчения, переулка Приволжского и переулка Пешеходного.
