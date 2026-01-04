Ричмонд
Улицы в разных районах Ростова временно остались без холодной воды из-за порывов

Жители ряда улиц в Ростове до вечера остались без холодной воды.

Источник: Комсомольская правда

4 января в разных районах Ростова-на-Дону оказалась частично приостановлена подача холодной воды. Это произошло после порывов, сообщили в телеграм-канале АО «Ростовводоканал».

Вода не будет поступать, ориентировочно, до 17 часов вечера.

Отключения затронули район площади 2-й Пятилетки, а также Александровку, в границах: улицы Детской — улицы Солидарности — переулка Расковой — переулка Конного — улицы Красной Звезды — улицы Ударников — переулка Молочного.

Также под коммунальные ограничения попали дома в границах улиц Катаева и Народного Ополчения, переулка Приволжского и переулка Пешеходного.

