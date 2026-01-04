В Иркутске продолжается усиленная очистка дорог

В Иркутске в новогодние каникулы усилена работа по круглосуточной очистке дорог и тротуаров от снега и наледи. По поручению мэра Руслана Болотова, основной акцент сделан на устранение колейности, вывоз снега и очистку пешеходных зон. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.