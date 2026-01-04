Ричмонд
В Иркутске продолжается усиленная очистка дорог

За сутки было проведено грейдирование и вывоз снега.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске в новогодние каникулы усилена работа по круглосуточной очистке дорог и тротуаров от снега и наледи. По поручению мэра Руслана Болотова, основной акцент сделан на устранение колейности, вывоз снега и очистку пешеходных зон. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

— Там, где после прохождения грейдера остается наледь, будем дополнительно проводить обработку противогололедными материалами. Кроме того, рабочие продолжат вручную расчищать тротуары. С 4 января количество людей, задействованных в уборке улиц, увеличено, — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

За прошедшие сутки вывоз снега был организован на улицах Малая Роза, Клары Цеткин, Фридриха Энгельса, Ленина, Станиславского и других. Грейдирование выполнено на Дальневосточной, Верхней Набережной, 6-й Советской и ряде других ключевых магистралей.

Также идёт расчистка остановок общественного транспорта, дорожных лотков, парковочных карманов и лестниц во всех районах. Ежедневно проводятся работы по содержанию мостовых сооружений, включая Академический мост и путепровод на улице Трактовая. На всех объектах дополнительно вручную очищаются тротуары и лестничные сходы.