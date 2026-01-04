Ричмонд
На границе с Омской областью изъяли две тонны нелегальной рыбы и икры

Груз из Приморья оценили в 6,7 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области пресечен незаконный оборот особо ценных водных биоресурсов. Правоохранительные органы совместно с Россельхознадзором изъяли около трех тонн фальсификата.

«Специалисты остановили грузовик марки DAF остановили грузовик с полуприцепом, следовавший из Приморского края. При досмотре инспекторы установили грубые нарушения ветеринарного законодательства», — сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В грузе отсутствовала обязательная маркировка и ветеринарные сопроводительные документы. Общая стоимость изъятых двух тонн рыбы, 500 кг частей краба, более 300 кг красной икры и другой продукции превышает 6,7 млн рублей.

Продукция размещена на изолированном хранении. По факту инцидента ведется расследование по двум статьям Уголовного кодекса — № 258.1 (часть 1) и № 171.1 (часть 4).

Ранее «КП Омск» рассказала, что «ЛизаАлерт» запустил необычный поиск дисковых телефонов.