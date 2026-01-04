В Башкирии предупредили о сильных метелях и снежных заносах

В Башкирии 5 января пообещали ухудшение погоды. По данным спасателей Госкомитета по ЧС республики, ожидается сильная метель, ветер, заносы и накаты.
Ночью температура воздуха составит −6,-11°. На юге опустится −16°, днем спрогнозировали −1,-6°.
Пешеходов попросили двигаться сосредоточенно и неторопливо, водителям следует соблюдать скоростной режим и не забывать о дистанции.
