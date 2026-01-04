Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербург вернется солнце

Снег будет идти в Петербурге до 5 января, а затем в город вернется солнечная погода. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.
«Осадки закончатся днём 5 января, там снова солнце увидим, но за счёт ясного неба в ночь на 6 января холодно будет», — сказал он.
В ночь на 6 января столбики термометра могут опуститься до −16…-18 градусов в Петербурге, а в Ленобласти мороз может составить до −25 градусов, пишет PITER TV.
Ранее специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что погоду в Петербурге сейчас формирует северная периферия обширной зоны пониженного давления.