Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербург вернется солнце

Снег будет идти до 5 января.

Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 39% 760 мм рт. ст. +5°
Источник: Аргументы и факты

Снег будет идти в Петербурге до 5 января, а затем в город вернется солнечная погода. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.

«Осадки закончатся днём 5 января, там снова солнце увидим, но за счёт ясного неба в ночь на 6 января холодно будет», — сказал он.

В ночь на 6 января столбики термометра могут опуститься до −16…-18 градусов в Петербурге, а в Ленобласти мороз может составить до −25 градусов, пишет PITER TV.

Ранее специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что погоду в Петербурге сейчас формирует северная периферия обширной зоны пониженного давления.