В центре Советска завершили ремонт старинного здания с декором. Дом располагается на улице Школьной.
Работы выполнило ООО «Ланд-Контур». В декабре 2024 года с компанией заключили контракт на 16,3 миллиона рублей. Специалисты отремонтировали крышу и фасад здания. Кроме того, подрядчик привёл в порядок балконные плиты и декор.
Здание находится на улице Школьной, 5. На фасаде дома сохранилось множество декоративных элементов: сандрики различной формы, русты, кронштейны с лиственным орнаментом, обрамления окон и межэтажные карнизы.