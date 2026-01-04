Ричмонд
В центре Советска завершили ремонт старинного здания с декором

Дом располагается на улице Школьной.

Работы выполнило ООО «Ланд-Контур». В декабре 2024 года с компанией заключили контракт на 16,3 миллиона рублей. Специалисты отремонтировали крышу и фасад здания. Кроме того, подрядчик привёл в порядок балконные плиты и декор.

Здание находится на улице Школьной, 5. На фасаде дома сохранилось множество декоративных элементов: сандрики различной формы, русты, кронштейны с лиственным орнаментом, обрамления окон и межэтажные карнизы.