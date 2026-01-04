Масленичная неделя в Нижегородской области стартует 16 февраля

Изначально он был связан с весенним равноденствием и символизировал прощание с зимой, приход весны и начало нового цикла жизни. Блины, круглые и румяные, считались символом солнца, тепла и возрождения. После принятия христианства традицию сохранили, придав ей новое значение. Церковь включила Масленичную неделю в религиозный календарь как подготовительный период перед Великим постом. Поэтому этот праздник до сих пор остается ярким и любимым народом, сохраняя при этом глубокий культурный и духовный смысл.