В Москве пройдут мероприятия ко Дню заповедников и национальных парков

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Мероприятия ко Дню заповедников и национальных парков пройдут 11 января в экоцентре «Яуза» в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«Одиннадцатого января экоцентр “Яуза” приглашает детей в возрасте от семи лет и взрослых в виртуальное путешествие по живописным заповедным территориям страны. Для гостей подготовили мультимедийную экскурсию, лекцию “Микромир и его обитатели” и мероприятие “Заповедный диктант”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 13.00 проводится мультимедийная авторская экскурсия «День заповедников и национальных парков», в которой примут участие представители заповедника «Брянский лес» и фотограф дикой природы.
«Гостям расскажут об истории создания заповедника, статусе ЮНЕСКО и символе этих мест — черном аисте. Фотограф Юрий Соколков представит уникальную экспозицию снимков, сделанных на особо охраняемых природных территориях Москвы и Подмосковья», — подчеркивается в сообщении.
Также уточняется, что с 15.00 до 15.45 пройдет лекция «Микромир и его обитатели», а с 16.00 до 17.00 — «Заповедный диктант», который включает в себя вопросы из разных областей — от биологии и географии до заповедного дела и природоохранного права. Вопросы подготовлены сотрудниками крупнейших заповедников России.
Участие бесплатное, необходима регистрация. Все мероприятия будут проводиться по адресу Юрловский проезд, владение 10/4.