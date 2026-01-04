В Москве пройдут мероприятия ко Дню заповедников и национальных парков

Также уточняется, что с 15.00 до 15.45 пройдет лекция «Микромир и его обитатели», а с 16.00 до 17.00 — «Заповедный диктант», который включает в себя вопросы из разных областей — от биологии и географии до заповедного дела и природоохранного права. Вопросы подготовлены сотрудниками крупнейших заповедников России.