Скончался глава поселения Волгоградской области Александр Ламсков

В том же году будущий глава поселения начал свой трудовой путь инженером по технике безопасности в местном совхозе, а потом многие годы посвятил служению обществу. В 1985—2005 годах он занимал пост главы администрации Пугачевского сельсовета Котельниковского района, с 2005 года и до последних дней был главой Пугачевского сельского поселения.