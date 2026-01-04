Скончался глава поселения Волгоградской области Александр Ламсков

3 января 2026 года стало известно о смерти главы Пугачевского сельского поселения Котельниковского района Александра Николаевича Ламскова. Ему было 66 лет.
Александр Николаевич родился в хуторе Генералов 21 августа 1959 года. В 1974—1978 годах он учился в техникуме в г. Серафимовиче, а в 1983 году окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт по специальности инженера-механика.
В том же году будущий глава поселения начал свой трудовой путь инженером по технике безопасности в местном совхозе, а потом многие годы посвятил служению обществу. В 1985—2005 годах он занимал пост главы администрации Пугачевского сельсовета Котельниковского района, с 2005 года и до последних дней был главой Пугачевского сельского поселения.
«Александр Николаевич оставил глубокий след в сердцах жителей своего родного края, проявив ответственность, профессионализм и преданность своему делу, — говорится в некрологе, который опубликовала в социальных сетях администрация Котельниковского района. — Его вклад в развитие района трудно переоценить».
Прощание с Александром Николаевичем пройдет 5 января в ст. Пугачевской по адресу: ул. Садовая, 8. Отпевание начнется в 11.00, а в 12.00 состоятся похороны.