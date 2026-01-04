Московские власти рассказали, где сделать лучшие фото на новогодних улицах

«Сверкающие арки, шатры и “звездное небо”: где сделать лучшие фото на новогодних улицах ЦАО. Если хочется сказочных снимков и атмосферной прогулки — отправляйтесь на центральные улицы Москвы, где все излучает праздник. Делимся маршрутами и самыми эффектными локациями», — говорится в сообщении.