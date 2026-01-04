Московские власти рассказали, где сделать лучшие фото на новогодних улицах

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Центральные улицы Москвы украсили к Новому году, лучшие фото можно сделать на фоне сверкающих арок, шатров и «звездного неба», сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«Сверкающие арки, шатры и “звездное небо”: где сделать лучшие фото на новогодних улицах ЦАО. Если хочется сказочных снимков и атмосферной прогулки — отправляйтесь на центральные улицы Москвы, где все излучает праздник. Делимся маршрутами и самыми эффектными локациями», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прогулку можно начать на Лубянской площади, с пышной новогодней ели под шатром из гирлянд диаметром 60 метров. Рядом — светящиеся цифры 2026, сияющие деревья и витрины Центрального детского магазина.
«Никольская улица — Красная площадь: знаменитое “звездное небо” из гирлянд ведет к главной площади города. Здесь можно согреться горячим чаем и сделать кадры в самом сердце праздничной Москвы», — уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что на Манежной площади гостей встречают внушительная светящаяся арка, ель под сияющим шатром и ажурные тоннели, украшенные фигурами музыкальных инструментов и огромными кистями для рисования. Еще одна фотозона — арка на площади Революции.
«Продолжится прогулка по главной улице Москвы — Тверской. Фонарные столбы украшены световыми бокалами, а у памятника Юрию Долгорукому установлена самая длинная новогодняя арка — более 60 метров. За ней — роща нарядных елок и огни фестивальных павильонов», — дополняется в сообщении.
Также отмечается, что на Пушкинской площади посетителей ожидает живописный фон для снимков — ажурные арки и золотые венцы, напротив, у фонтана в Новопушкинском сквере, установлены световые колонны, рядом — на Тверском бульваре — самый длинный новогодний тоннель.
«Сказочную атмосферу создают световые тоннели на Гоголевском и Никитском бульварах, включая обновленный “Хрустальный тоннель” в тепло-белых цветах. На Триумфальной площади можно увидеть оригинальный тоннель из прямоугольных рам с холодной бело‑голубой подсветкой по внутреннему контуру длиной 38 метров», — говорится в сообщении.
Кроме того, существует альтернативный маршрут: Красная площадь — «Зарядье». Если от Красной площади направиться к Большому Москворецкому мосту, можно заглянуть в парк «Зарядье». Парящий мост там украсили геометрическим орнаментом, привлекут внимание инсталляция «Поле света» и празднично подсвеченные Кремлевская, Москворецкая, Софийская и Раушская набережные.