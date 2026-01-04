Проект расширения улицы Благовещенской в Калининграде прошёл госэкспертизу

Работы на объекте уже начались. В настоящее время подрядная организация «Вираж» выполняет первый этап строительства по контракту стоимостью 220,7 миллиона рублей. Он предусматривает возведение двухполосного бокового проезда от улицы Покрышкина до улицы Суздальской. Этот участок необходим для обеспечения транспортной доступности к новой школе и детскому саду, расположенным в развивающемся районе.