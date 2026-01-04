Проект расширения улицы Благовещенской в Калининграде прошёл госэкспертизу

В результате в городе должна появиться новая четырёхполосная магистраль протяжённостью около двух километров, которая соединит улицы Покрышкина и Гагарина.
Работы на объекте уже начались. В настоящее время подрядная организация «Вираж» выполняет первый этап строительства по контракту стоимостью 220,7 миллиона рублей. Он предусматривает возведение двухполосного бокового проезда от улицы Покрышкина до улицы Суздальской. Этот участок необходим для обеспечения транспортной доступности к новой школе и детскому саду, расположенным в развивающемся районе.
В рамках первого этапа запланировано устройство проезжей части, тротуаров и велодорожки, а также обустройство зелёной зоны. Кроме того, проектом предусмотрено строительство ливневой канализации и монтаж уличного освещения, что должно повысить безопасность и комфорт для всех участников движения.
Одобренная проектная документация детально описывает последующие этапы преобразования территории. На втором этапе уже построенный двухполосный участок планируется расширить до четырёх полос движения. Параллельно будет проведена реконструкция кольцевой развязки на улице Покрышкина, что должно улучшить пропускную способность одного из ключевых транспортных узлов.
Третий, заключительный этап предусматривает строительство новой четырёхполосной автомобильной дороги на участке от улицы Суздальской до улицы Гагарина. Таким образом, улица Благовещенская станет полноценной магистралью, способной принять значительный транспортный поток и разгрузить прилегающие улицы.
Проект разработан компанией «Асгард» по заказу муниципального казённого учреждения «ГДСР». Помимо дорожных работ, он включает масштабное переустройство подземных инженерных сетей. Общая стоимость реализации всех трёх этапов строительства оценивается в один миллиард рублей, что делает проект одним из крупных инфраструктурных объектов, запланированных в Калининграде на ближайшие годы.