Движение по трассе М-4 под Ростовом восстановилось после массовой аварии

Напомним, ДТП произошло утром 4 января в районе поселка Красный Колос. Предварительно, 37-летний водитель «Мерседес Бенц», следовавшего в составе автопоезда, не выдержал дистанцию и въехал в попутный «Ауди». Легковая иномарка после этого наехала на остановившиеся из-за другого ДТП «Рено Логан» и «Лада Веста».