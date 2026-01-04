Ричмонд
Движение по трассе М-4 под Ростовом восстановилось после массовой аварии

Проезд транспорта в районе поселка Красный Колос возобновился днем 4 января.

Источник: Комсомольская правда

Движение на участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области восстановилось после аварии. Об этом днем 4 января информирует управление Госавтоинспекции.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ДТП произошло утром 4 января в районе поселка Красный Колос. Предварительно, 37-летний водитель «Мерседес Бенц», следовавшего в составе автопоезда, не выдержал дистанцию и въехал в попутный «Ауди». Легковая иномарка после этого наехала на остановившиеся из-за другого ДТП «Рено Логан» и «Лада Веста».

В аварии погибли четыре человека, еще четверо пострадали.

