Движение по трассе М-4 под Ростовом восстановилось после массовой аварии

Движение на участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области восстановилось после аварии. Об этом днем 4 января информирует управление Госавтоинспекции.
— Движение восстановлено, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ДТП произошло утром 4 января в районе поселка Красный Колос. Предварительно, 37-летний водитель «Мерседес Бенц», следовавшего в составе автопоезда, не выдержал дистанцию и въехал в попутный «Ауди». Легковая иномарка после этого наехала на остановившиеся из-за другого ДТП «Рено Логан» и «Лада Веста».
В аварии погибли четыре человека, еще четверо пострадали.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.