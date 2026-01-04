Рождественский забег в волгоградском ЦПКиО пройдет 7 января

Участников ждут у главной сцены парка с десяти утра. Болельщики могут подойти ближе к полудню, когда стартуют первые легкоатлеты в карнавальных костюмах — им покорится километровая дистанция. Далее будут соревноваться профессиональные спортсмены, которым предстоит осилить пять километров.