Рождественский забег в волгоградском ЦПКиО пройдет 7 января

Участников ждут у главной сцены парка с десяти утра, болельщики могут подойти ближе к полудню.

Источник: ЦПКиО

Волгоградцев приглашают принять участие в Рождественском забеге в Центральном парке культуры и отдыха или по крайней мере поболеть за его участников 7 января.

Участников ждут у главной сцены парка с десяти утра. Болельщики могут подойти ближе к полудню, когда стартуют первые легкоатлеты в карнавальных костюмах — им покорится километровая дистанция. Далее будут соревноваться профессиональные спортсмены, которым предстоит осилить пять километров.

В 12:30 начнется развлекательная программа. Завершится мероприятие в 14:00.

Ранее стало известно, что бесплатную программу для детей подготовили в волгоградском ЦПКиО.