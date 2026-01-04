Рождественский забег в волгоградском ЦПКиО пройдет 7 января

Волгоградцев приглашают принять участие в Рождественском забеге в Центральном парке культуры и отдыха или по крайней мере поболеть за его участников 7 января.
Участников ждут у главной сцены парка с десяти утра. Болельщики могут подойти ближе к полудню, когда стартуют первые легкоатлеты в карнавальных костюмах — им покорится километровая дистанция. Далее будут соревноваться профессиональные спортсмены, которым предстоит осилить пять километров.
В 12:30 начнется развлекательная программа. Завершится мероприятие в 14:00.
Ранее стало известно, что бесплатную программу для детей подготовили в волгоградском ЦПКиО.